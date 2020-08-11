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Мобильные операторы подключили 4G для полумиллиона украинцев за месяц

Вторник, 11 августа 2020, 09:00

В июле к сети 4G подключены 1999 населенных пунктов. В результате более 434 тысяч украинцев получили 4G-связь впервые.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Всего по состоянию на начало августа к 4G подключены 17585 населенных пунктов по всей Украине.

 

Отмечается, что мобильные операторы удачно провели первую очередь рефарминга (перераспределения) частот, договорились о совместном использовании оборудования и начали оказывать услуги.

В июле операторы начали построение сетей 4G в диапазоне 900 МГц из западных областей. Воспользоваться услугами можно уже в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской областях.

В ближайшее время операторы будут подключать еще четыре области - Черновицкую, Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую.

К концу года подключение пойдет таким путем: Одесская, Киевская, Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области.

Экономическая правда

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