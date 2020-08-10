Нефть дорожает на фоне возможного роста потребления

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в понедельник на фоне сигналов Вашингтона, указывающих на возросшую вероятность принятия новых стимулирующих мер, которые могут повысить уровень потребления.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 МСК в понедельник составляет $44,87 за баррель, что на $0,47 (1,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на $0,62 (1,50%), до $41,84 за баррель.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в интервью телеканалу CNBC в понедельник, что демократы "готовы пойти на компромисс", тем самым увеличивая шансы на заключение соглашения о новом пакете мер стимулирования американской экономики в условиях пандемии коронавируса.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп подписал указ, частично возвращающий дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

"Главное сегодня - это прогресс с указами, - пишет старший аналитик Price Futures Group Inc. Фил Флинн. - По крайней мере, в экономике будет больше денег, и это окажет нам некоторую поддержку".

Кроме того, оптимизм инвесторов поддержали заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса в Азии почти до докризисного уровня, отмечают эксперты.