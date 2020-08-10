Нацбанк укрепил официальный курс гривни к евро и доллару
Понедельник, 10 августа 2020, 19:18
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 августа на уровне 27,60 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,46 евро (на 10 августа - 32,68 гривни)
Напомним:
10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
10 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
Экономическая правда.
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