Нацбанк укрепил официальный курс гривни к евро и доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 августа на уровне 27,60 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,46 евро (на 10 августа - 32,68 гривни)

Напомним:

10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

10 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

Экономическая правда.