Мининфраструктуры хочет контролировать контрабанду и дороги через спутники

Министерство инфраструктуры планирует использовать спутниковые сервисы для мониторинга состояния дорог, морской контрабанды, добычи природных ресурсов и предупреждением чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил министр ведомства Владислав Криклий во время встречи с председателем Государственного космического агентства Владимиром Усовым.

"Спутниковые сервисы позволяют не только выявлять вертикальные смещения на различных объектах инфраструктуры, в том числе, критической, но и мониторить работу портов и строителей, выявлять подозрительные суда в зонах возможной контрабанды и суда, заходящие в порты оккупированного Крыма, предупреждать добыча песка и даже контролировать соблюдение температурного режима перевозчиками.И мы должны это использовать уже сейчас ", - отметил Криклий.

По его словам, это будет способствовать улучшению экологии и технического состояния инфраструктурных объектов, позволит предупреждать чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.