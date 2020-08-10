Цена экспорта "Газпрома" продолжила падение ниже уровня рентабельности

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в июне 2020 года снизилась до 82 долларов за тысячу кубометров с 94 долларов в мае, эта цена все ниже и ниже цены уровня безубыточности поставок российского газа в Европу.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России.

По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится не ниже $100 за 1 тыс. кубометров: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспортировка по России, минимум $20 - транспортировка до целевых рынков Европы - итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.

А по оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности - это $105 за тысячу кубов.

В январе 2020 года, по данным Федеральной таможенной службы, средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была $162, в феврале - $143, в марте - $125, в апреле - $109, в мае - $94 за тысячу кубометров.

Таким образом, уже второй отчетный месяц "Газпром" продает газ за границу в убыток.

Значительная часть экспортного портфеля "Газпрома" привязана к различным спотовым индексам. В июне спотовая цена в Европе (котировки "на день вперед" голландской TTF) немного восстановилась - до в среднем $57 за тысячу кубометров с $52 в среднем за май. Сейчас цена на TTF восстановились до уровня $86 за тысячу кубометров.





