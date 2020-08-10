Нацкомиссия по ценным бумагам начала вести список потенциально фиктивных финпроектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала публиковать список сомнительных инвестиционных проектов, целью которых может быть завладение средствами граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

По ссылке - список финансовых проектов, которые соответствуют определенным признакам фиктивности.

"Комиссией тщательно изучаются открытые источники информации по популяризации различных финансовых проектов, которые, в частности, проверяются специалистами на соответствие утвержденным признакам фиктивности. В список вносятся те проекты, которые соответствуют хотя бы нескольким признакам фиктивности. Перечень таких компаний будет постоянно дополняться", - говорится в сообщении.

Среди признаков сомнительных инвестиционных проектов в комиссии назвали:

большой процент гарантированной доходности;

отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;

агрессивный маркетинг;

отсутствие физического офиса;

отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций;

отсутствует аккредитация инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настоятельное предложение привлекать друзей;

сокрытия права собственности.

"Сотни миллионов гривен украинских граждан ежегодно привлекают инициаторы рискованных финансовых проектов. Полная или частичная потеря этих денег вкладчиками является логическим результатом безрассудного поведения инвесторов, существования "серых зон", которое не регулирует национальное законодательство, и отсутствия полноценных финансовых инструментов", - заявили в комиссии.

Экономическая правда