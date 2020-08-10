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"Приватбанк" запустил биометрические терминалы для оплаты лицом

Понедельник, 10 августа 2020, 12:59
 

Приватбанк объявил о запуске биометрических POS-терминалов FacePay24, которые позволяют оплачивать покупки при отсутствии карты с помощью идентификации личности.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Руководитель направления обслуживания торговых предприятий Приватбанка Евгений Васильцов рассказал, что "оплата лицом" пока доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, до конца 2020 года банк планирует запустить в Украине 7700 FacePay24.

"Для использования сервиса "оплата лицом" клиентам банка необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24, а затем сделать три фото с разных ракурсов и привязать к ним выбранную банковскую карту", - говорится в сообщении.

Для оплаты в POS-терминалах Android PAX с помощью идентификации личности после ввода суммы необходимо выбрать на терминале "оплата лицом", посмотреть на фронтальную камеру терминала, нажать кнопку "оплатить" и подтвердить операцию вводом пин-кода.

"FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технический и физический контроль, шифрование данных при хранении и передаче", - заверили в банке.

Экономическая правда

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Приватбанк

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