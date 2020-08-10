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Курс валют на 10 августа: курс, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 10 августа 2020, 10:52
 

10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,59 - 27,62 гривни;

Евро - 32,48 - 32,51 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,50 - 27,74 гривни. Евро покупают по 32,20 гривни, продают по 32,72 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,67 гривни, евро - 32,34 - 32,50 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 августа на уровне 27,65 гривни.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,68 евро (на 7 августа - 32,79 гривни).

Экономическая правда

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