Курс валют на 10 августа: курс, "черный" и наличный рынки
10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,59 - 27,62 гривни;
Евро - 32,48 - 32,51 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,50 - 27,74 гривни. Евро покупают по 32,20 гривни, продают по 32,72 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,67 гривни, евро - 32,34 - 32,50 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 августа на уровне 27,65 гривни.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,68 евро (на 7 августа - 32,79 гривни).
Экономическая правда
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