"Антимонопольщики" выписали штраф на 2 миллиона из-за сговора на тендере "Борисполя"
Антимонопольный комитет уличил заговорщиков на процедуре закупки природного газа аэропортом "Борисполь", три компании оштрафованы на 2 миллиона гривень суммарно.
Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Предмет дела: закупка природного газа государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" на сумму почти 26 млн грн.
Речь идет о трех участниках ООО "Энергетическая нефтегазовая компания" (ЭНК), ООО "Нефтегаз-Альянс" и ООО "Газпостач-Черкассы", которые действовали сообщали.
АМКУ определил, что компании совершили антиконкурентные согласованные действия, что исказило результаты торгов:
- ООО "Нефтегаз-Альянс" и ООО "ЭНК" подавали налоговую отчетность и осуществляли контроль банковских счетов с одного IP-адреса, принадлежащего третьему лицу;
- ООО "ЭНК" и ООО "Нефтегаз-Альянс" подавали налоговую отчетность по IP-адресу, принадлежащему ООО "Газпостач-Черкассы";
- пользовались общими средствами связи, принадлежащих одному из фигурантов дела;
- имели общих работников;
- вели хозяйственную деятельность по одному адресу;
- имели финансово-хозяйственные отношения в виде возвратной финансовой помощи;
- имели устойчивые хозяйственные отношения;
- имели общие особенности и одинаковые ошибки в оформлении тендерных предложений;
- одновременно и последовательно пользовались одним и тем же сканерами для копирования документов.
"Следствием такой согласованной схемы стала нечестная победа одного из трех участников.
По результатам рассмотрения дела ООО "Нефтегаз-Альянс" - на 1,8 млн грн и ООО "Газпостач-Черкассы" - на 187 тыс. Грн, ООО "ЭНК" оштрафованы на 70 тыс. грн ", - говорится в сообщении.
По закону компании также лишены на три года права участвовать в государственных тендерах.
Экономическая правда
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