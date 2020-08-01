"Антимонопольщики" выписали штраф на 2 миллиона из-за сговора на тендере "Борисполя"

Антимонопольный комитет уличил заговорщиков на процедуре закупки природного газа аэропортом "Борисполь", три компании оштрафованы на 2 миллиона гривень суммарно.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Предмет дела: закупка природного газа государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" на сумму почти 26 млн грн.

Речь идет о трех участниках ООО "Энергетическая нефтегазовая компания" (ЭНК), ООО "Нефтегаз-Альянс" и ООО "Газпостач-Черкассы", которые действовали сообщали.

АМКУ определил, что компании совершили антиконкурентные согласованные действия, что исказило результаты торгов:

ООО "Нефтегаз-Альянс" и ООО "ЭНК" подавали налоговую отчетность и осуществляли контроль банковских счетов с одного IP-адреса, принадлежащего третьему лицу;

ООО "ЭНК" и ООО "Нефтегаз-Альянс" подавали налоговую отчетность по IP-адресу, принадлежащему ООО "Газпостач-Черкассы";

пользовались общими средствами связи, принадлежащих одному из фигурантов дела;

имели общих работников;

вели хозяйственную деятельность по одному адресу;

имели финансово-хозяйственные отношения в виде возвратной финансовой помощи;

имели устойчивые хозяйственные отношения;

имели общие особенности и одинаковые ошибки в оформлении тендерных предложений;

одновременно и последовательно пользовались одним и тем же сканерами для копирования документов.

"Следствием такой согласованной схемы стала нечестная победа одного из трех участников.

По результатам рассмотрения дела ООО "Нефтегаз-Альянс" - на 1,8 млн грн и ООО "Газпостач-Черкассы" - на 187 тыс. Грн, ООО "ЭНК" оштрафованы на 70 тыс. грн ", - говорится в сообщении.

По закону компании также лишены на три года права участвовать в государственных тендерах.

Экономическая правда