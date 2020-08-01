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За июль цены на АЗС выросли на 1-2,5 гривни

Суббота, 1 августа 2020, 16:14
 

За месяц (1–31 июля) средняя цена топлива на АЗС выросла на 0,75 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга  "Консалтинговой группы А-95".

Об этом сообщает enkorr.ua

Средняя цена по стране бензина А-92 составляет 21,85 грн/л, А-95 — 22,89 грн/л, ДТ — 22,32 грн/л.

В июле сети АЗС ОККО и WOG повысили цены на все виды топлива на 1 грн/л. Цены на бензин А-95 выросли до 25,99 грн/л, на бензин А-92 и дизельное топливо — до 24,99 грн/л. В то же время SOCAR и "Параллель" повысили цены на все виды топлива на 1,5 грн/л.

На 2,5 грн/л повысила цены на бензины сеть "БРСМ-Нафта". Бензин А-92  подорожал до 21,88 грн/л, А-95 — по 22,95 грн/л, ДТ — до 20,02 грн/л (+1,79 грн/л).

За месяц топливо подорожало на 0,6–2,1 грн/л в таких сетях как AMIC, UPG, Chipo, SUN OIL, Motto и др.

Напомним, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента  розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.

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АЗС бензин

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