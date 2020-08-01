В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщил вице-президент и премьер-министра страны, шейх эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Об этом передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы объявляем об успешном введении в эксплуатацию первого мирного ядерного реактора в арабском мире на АЭС "Барака" в эмирате Абу-Даби", - написал аль-Мактум в твиттере.
"Специалисты успешно загрузили ядерное топливо, провели испытания и успешно завершили операции по запуску", - отметил он.
"Наша цель состоит в том, чтобы ввести в эксплуатацию четыре АЭС, которые обеспечивали бы четверть всех потребностей государства в электричестве безопасно, надежно и экологично", - добавил аль-Мактум.
Отмечается, что подготовительные работы продолжались на АЭС на протяжении пяти месяцев.
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