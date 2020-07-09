Гривня немного укрепилась к доллару
Четверг, 9 июля 2020, 18:15
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 июля на уровне 26,93.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,54 гривни (на 9 июля - 30,43 гривни).
Напоминаем:
9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,95 гривни.
9 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,95 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua