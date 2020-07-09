Компания Samsung планирует отказаться от продажи зарядки в комплекте со смартфоном

Компания Samsung Electronics изучает возможность в 2021 году исключить зарядное устройство из перечня компонентов смартфона для продажи.

Об этом сообщает ETNews.

Отмечается, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Среди аргументов в пользу отказа от комлексного зарядного устройства - накопление лишних зарядок, экономия ресурсов и забота об экологии.

Сейчас зарядное устройство прилагается, когда человек покупает смартфон. Руководство компании считает, что больше нет необходимости комплектовать очередной смартфон новым зарядным устройством, который уже есть у большинства пользователей.

В Samsung считают, что исключение зарядки комплект поставки некоторых смартфонов уменьшит стоимость этого комплекта.

Также предполагается, что уменьшится количество зарядных устройств, которые остаются неиспользованными, выбрасываются и засоряют окружающую среду.

Кроме этого, исключение зарядного устройства из коробки, в которой продают смартфоны, позволит уменьшить размеры этой коробки.

Это также снизит затраты на инфраструктуру и снизит цену.

Экономическая правда