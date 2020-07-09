"Киевстар" и "Vodafone" договорились о "шеринге" сетей для развертывания 4G

Операторы Киевстар и Vodafone Украины подписали Меморандум о намерениях совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры. Это должно ускорить развертывание сетей 4G в селах и на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевстар.

Кооперация при использовании мобильных сетей позволит операторам избегать дублирования при строительстве сетей, что даст возможность ускорить предоставление доступа к услугам 4G/LTE абонентам в малонаселенных районах при сохранении запланированных объемов инвестиций.

Отмечается, что меморандум открыт для всех игроков, которые хотят развивать новые мобильные технологии на взаимовыгодных условиях.

Сейчас компании Киевстар и Vodafone Украины определяют участки мобильных сетей и населенные пункты для совместного использования инфраструктуры. Операторы планируют начать практическую реализацию Меморандума в ноябре-декабря 2020 года после согласования проекта со стороны государственных органов.

С 2015 года и по настоящее время компании Киевстар и Vodafone Украины совокупно инвестировали в развитие технологий 3G и LTE/4G более 50 млрд грн.

Напомним, что в соответствии с указом президента "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному интернету" мобильные операторы должны в течение нескольких ближайших лет обеспечить связью 4G населенные пункты с населением от 2000 человек, а также основные автодороги.