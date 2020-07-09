Курс валют на 9 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
Четверг, 9 июля 2020, 11:11
9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,95 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,92 - 26,94 гривни;
Евро - 30,51 - 30,53 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,83 - 27,06 гривни. Евро покупают по 30,12 гривни, продают по 30,63 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,91 - 26,98 гривни, евро - 30,25 - 30,37 гривни.
Напомним:
8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,95 гривни.
Экономическая правда
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