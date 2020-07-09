Amazon оштрафовали за работу в оккупированном Крыму

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США заявил, что оштрафует компанию Amazon более чем 134 тысячи долларов за нарушение ею санкций и поставку товаров и услуг в оккупированный РФ Крым, Иран и Сирию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

"Компания Amazon.com, Inc согласилась заплатить 134 523 долларов для урегулирования потенциальной гражданско-правовой ответственности за явные нарушения нескольких санкционных программ OFAC", - говорится в заявлении.

"С 15 ноября 2011 года (примерно) до ориентировочно 18 октября 2018 года люди в Крыму, Иране и Сирии размещали заказы или иным образом вели бизнес на сайтах Amazon.

Кроме того, Amazon принимает и обрабатывает заказы от лиц, внесенных в санкционный список OFAC", - добавили в Минфине США.

В ведомстве подчеркнули, что Amazon не сообщил вовремя о нескольких сотнях транзакций, подпадающих под ограничения общей лицензии OFAC.

При этом нарушение Amazon "были неочевидными, а также были добровольно раскрыты самой компанией", из-за чего сумма штрафа относительно невелика.

Экономическая правда