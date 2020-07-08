"Дело Свинарчуков": суд обязал опровергнуть материалы о хищениях в "оборонке"

3 июля Подольский районный суд. Киева признал недостоверным, и таким что нарушает личные неимущественные права Игоря Гладковского видеосюжет о хищениях в оборонной промышленности (т.н. "дело Свинарчуков).

Об этом сообщает корпорация "Богдан". Соответствующее решение есть в реестре.

Игорь Гладковский (Свинарчук) - президент корпорации "Богдан" и фигурант журналистского расследования о хищении в оборонке вместе с отцом Олегом Гладковский - бывшим первым заместителем секретаря СНБО

Суд обязал журналистов в течение 10 суток со дня вступления решения суда в законную силу опровергнуть распространенную недостоверную информацию путем зачитывания диктором в программе "Наші гроші".

Гладковский-младший отметил что опровержение "прошлогоднего фейка" в судебном производстве - это первый шаг в установлении справедливости, ведь появление в информационном пространстве этого "вброс" спровоцировал целый ряд преследований и непосредственно Игоря и Олега Гладковского и предприятий корпорации "Богдан".

Руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус в комментарии hromadske отметил, что речь идет только о суде первой инстанции, поэтому решение еще будут обжаловать.

"Ждем полный текст решения, юристы изучают документы, ну и встретимся в апелляции", - резюмирует Бигус.

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Напомним:

В начале 2019 года, за месяц до президентских выборов журналисты "Bihus.info" обнародовали многосерийное расследования о хищении государственных средств в оборонном секторе.

Кураторами коррупционных схем назвали президентское окружение: первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского и его бизнес-партнеров Андрея Рогоза и Виталия Жукова.

По информации журналистов, примерно в 2015 году Гладковський-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал контрабандную схему.

Государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Во время своего "пресс-марафона" 10 октября президент Зеленский заверил, что скоро общество увидит результат работы правоохранителей.

Экономическая правда