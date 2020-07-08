"Укроборонпром" не выполняет обязательства по выплате долгов авиапредприятию на 230 миллионов — глава ХОДА 

"Укроборонором" не выполняет обязательства по погашению задолженности по зарплатам работникам Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. Задолженность составляет больше 230 миллионов гривень.

Об этом заявил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день задолженность больше 230 млн грн. Это больше 50% задолженности всей Харьковской области. Для меня это очень больной вопрос", - сказал Кучер журналистам в среду.

Он подчеркнул, что руководство концерна "Укроборонпром" не выполняет свои обязательства по погашению долгов, несмотря на поручение, которое было дано президентом Владимиром Зеленским.

"Я много времени провожу в Киеве именно с этим вопросом (погашения долгов по зарплате - ИФ), чтобы он был решен. Я должен признать, что с руководством "Укроборонпрома" мы находимся на грани конфликта фактически. Потому что то обещание, которое было дано президенту, оно на сегодняшний день руководством не выполнено", - сказал Кучер.

Он напомнил, что ситуация на ХГАПП обсуждалась также на Всеукраинском съезде авиастроителей, который состоялся в Харькове 27 июня.

"Мы установили, вы знаете, на съезде срок один месяц. Было снова дано обещание, хотя откровенно говорю, что я ему не верю. Но мы, как говорится, пожали руки, и я должен выдержать этот месяц... Нам надо подождать еще 2 недели. После этого я хотел бы собрать костяк коллектива, 10-15 человек. Я готов возглавить эту рабочую группу и ночевать с ними в "Укроборонпроме", чтобы мы закрепили по каждому из пунктов ответственное лицо", - сказал Кучер.

Напомним:

Как сообщалось, 6 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область посетил предприятия госконцерна "Укроборонпром" и встретился с коллективами трех заводов, в том числе ХГАПП, которые пожаловались на долги по зарплате.

В тот же день на совещании Зеленский призвал генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса провести консультации с правительством относительно решения вопроса погашения задолженности по зарплате и подчеркнул его приоритетность.