Кабмин выделил 1,7 миллиарда на развитие регионов
Кабинет министров поддержал решение выделить почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Эти средства будут направлены на нужды людей. Это, в частности установление освещения на улицах, утепление учебных заведений, приобретение оборудования для больниц и многое другое. Средства по этой программе нам удалось сохранить при принятии изменений в Госбюджет", - пишет Шмыгаль.
Также глава правительства поручил министру регионального развития вместе с Минфином проконтролировать, чтобы эти проекты финансировались и реализовывались своевременно.
Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на пояснительную записку к постановлению, 80% субвенции (1,36 млрд грн) будут распределены между регионами в соответствии с численностью населения.
Нераспределенный остаток субвенции после данного решения составляет 18 млн грн.
Экономическая правда
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