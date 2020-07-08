Кабмин выделил 1,7 миллиарда на развитие регионов

Кабинет министров поддержал решение выделить почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Эти средства будут направлены на нужды людей. Это, в частности установление освещения на улицах, утепление учебных заведений, приобретение оборудования для больниц и многое другое. Средства по этой программе нам удалось сохранить при принятии изменений в Госбюджет", - пишет Шмыгаль.

Также глава правительства поручил министру регионального развития вместе с Минфином проконтролировать, чтобы эти проекты финансировались и реализовывались своевременно.

Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на пояснительную записку к постановлению, 80% субвенции (1,36 млрд грн) будут распределены между регионами в соответствии с численностью населения.

Нераспределенный остаток субвенции после данного решения составляет 18 млн грн.

Экономическая правда