Приватбанк подключил оплату онлайн-покупок через Google Pay

Приватбанк запустил возможность осуществлять онлайн-покупки онлайн через Google Pay для пользователей более 12 тысяч украинских интернет-магазинов и онлайн-сервисов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Компании, которые пользуются платежными сервисом LiqPay, отныне имеют возможность принимать платежи через Google Pay на своих сайтах так же просто - как на видео", - говорится в сообщении.

"Возможность платежей на сайте или в онлайн-магазине может стать отличным поводом для спонтанной покупки, все происходит так же просто, как в оффлайне.

Дополнительная интеграция не нужна, Google Pay автоматически будет включен для всех клиентов LiqPay. Выключить или включить оплату по желанию всегда возможно в личном кабинете мерчанта", - пояснила руководитель направления диджитал продуктов Приватбанка Кристина Кармазина.

"Google Pay позволяет легко и безопасно оплачивать покупки в магазинах, онлайн и в мобильных приложениях. Благодаря Google Pay при оплате в интернет-магазинах не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты, что сокращает время покупки и безопасно как для клиентов, так и для онлайн-продавцов", - рассказал директор по бизнес-операций Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко.

Экономическая правда