Шмыгаль прокомментировал идею об увеличении налога на гектар земли

Премьер Денис Шмыгаль назвал преждевременной идею об увеличении налога на гектар земли для рядовых собственников земли.

Об этом он сказал во время заседания правительства.

"Хотел сообщить нашу позицию по поводу законопроекта №3131 об увеличении налогов на гектар земли. Эта идея на сегодняшний день, я считаю, преждевременная - в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, увеличивать арендную плату не совсем корректно.

Мы через профильное министерство и профильный комитет будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы они такое решение во время кризиса и во время сложностей с работой в агросфере преждевременно не принимали", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним:

Нардепы от "Слуги народа" и группы "Доверие" предлагают ввести налог в 6000 гривен за пай для рядовых владельцев земли - соответствующий законопроект уже получил "зеленый свет" от налогового комитета ВР. Эту инициативу поддерживает и большой агробизнес.

Экономическая правда