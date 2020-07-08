Госгеокадастр: У нас нет реестра украинцев, которые бесплатно получили по 2 гектара земель
В Госгеокадастре, который годами выделял государственные земли тысячами гектаров, отсутствует реестр лиц, которые реализовали свое право на получение земель сельхозназначения.
Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал глава Госгеокадастра Роман Лещенко, передает пресс-служба ведомства.
"Вы не поверите, но до сих пор в нашей стране, раздавая сотни тысяч гектаров земли путем бесплатной приватизации, государство не имеет официального единого реестра граждан Украины, которые получили безвозмездно 2 гектара.
Сейчас идет процесс создания такого реестра", - рассказал Лещенко.
По его словам, на старте создания этого реестра выявлены многочисленные нарушения указанной приватизации, в частности реализация безвозмездного права на 2 га земли одними и теми же людьми несколько раз в разных регионах.
Глава Госгеокадастра заверил, что в ближайшее время информацию об этих лицах опубликуют.
"Общество должно знать правду о своих "героях" и то, что за годы распоряжения землями Госгеокадастром тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены.
Речь идет о прибрежных зонах, рекреационных зонах Причерноморья и Приазовья, а также о прекрасном природно-заповедном фонде, начиная от живописных Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом", - сказал Лещенко.
Экономическая правда
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