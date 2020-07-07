В Еврокомиссии назвали страну, чья экономика лучше всего переживет пандемии - прогноз

Экономика Польши в этом году переживет самую незначительную в Евросоюзе рецессию, которая постигла ЕС в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном сегодня прогнозе Еврокомиссии.

В 2020 году польская экономика сократится на 4,6%. Хотя спад в динамике будет немного больше, чем прогнозировали брюссельские аналитики весной, рецессия в Польше будет самой небольшой во всем ЕС.

В мае Европейская комиссия прогнозировала, что в этом году польская экономика сократится на 4,3%. По сравнению с другими странами, экономическая ситуация в Польше относительно оптимистична.

"Польская экономика продемонстрировала относительную устойчивость в первом квартале, главным образом из-за низкого уровня воздействия на пострадавшие сектора и диверсифицированную экономическую структуру", - говорится в прогнозе.

ВВП еврозоны, как ожидается, упадет на 8,7% в этом году.

Инфляция в зоне евро сейчас прогнозируется на уровне 0,3% в 2020 году и 1,1% в 2021 году. Для ЕС инфляция прогнозируется на уровне 0,6% в 2020 году и 1,3% в 2021 году.

Европейская правда