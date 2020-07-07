УЗ возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов

"Укрзализныця" продолжает постепенно возобновлять пассажирские железнодорожные перевозки - назначили курсирование еще 12 пригородных поездов, в целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Пять из возобновленных поездов объединят Киев с городами-сателлитами, что значительно разгрузит автодороги на подъездах к столице.

В частности, это поезда: №7001 Борщаговка - Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01), №7006 Буча - Святошин (отправление в 7:18, прибытие в 07:43), №6670 Бородянка - Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 9:11), №7010 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21) и №6612 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 9:34)" , - говорится в сообщении.

Также назначили поезда:

№6016 Фастов - Киев (отправление в 7:18, прибытие в 8:43)

№6814 Киев-Волынский -Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22)

№6823 Яготин - Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28)

№6931 Нежин - Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38),

№6932 Киев-Волынский - Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08)

№6506 Плавные - Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09)

№6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).

"Обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины", - добавили в УЗ.

Экономическая правда