НБУ утвердил нового главу "Укрсиббанка"
Вторник, 7 июля 2020, 15:55
Национальный банк утвердил новым председателем правления "Укрсиббанка" Лорана Дюпуша.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Дюпуш присоединился к Группе BNP Paribas в 1993 году и имеет руководящий опыт работы в различных странах и различных сферах банковской деятельности.
В течение 2006-2007 годов Дюпуш был членом Наблюдательного Совета Укрсиббанка и работал над интеграцией банка в международную группу. Напомним, что в 2006 году Укрсиббанк стал частью одной из крупнейших европейских банковских групп BNP Paribas.
До назначения в Украине Дюпуш был руководителем региона Марокко Группы BNP Paribas и возглавлял банк BMCI.
Экономическая правда
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