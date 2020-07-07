НБУ утвердил нового главу "Укрсиббанка"

Национальный банк утвердил новым председателем правления "Укрсиббанка" Лорана Дюпуша.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Дюпуш присоединился к Группе BNP Paribas в 1993 году и имеет руководящий опыт работы в различных странах и различных сферах банковской деятельности.

В течение 2006-2007 годов Дюпуш был членом Наблюдательного Совета Укрсиббанка и работал над интеграцией банка в международную группу. Напомним, что в 2006 году Укрсиббанк стал частью одной из крупнейших европейских банковских групп BNP Paribas.

До назначения в Украине Дюпуш был руководителем региона Марокко Группы BNP Paribas и возглавлял банк BMCI.

Экономическая правда