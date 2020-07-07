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"Укрзализныця" продолжила маршрут Киев-Лисичанск до Попасной

Вторник, 7 июля 2020, 15:38
 

"Укрзализныця" с 10 июля продолжит до станции Попасная в Луганской области маршрут поезда №20/19 Киев - Лисичанск.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныця" Иван Юрик.

"Укрзализныця уже получила соответствующее согласование Министерства обороны. Этот вопрос согласован, и мы внесли соответствующее корректировки в расписание движения поезда", - сказал он.

Юрик также подчеркнул важность развития железнодорожных маршрутов на востоке Украины.

"Очень важно максимально восстановить железнодорожное сообщение, которое было потеряно в результате аннексии части территории Украины на востоке. Но при этом мы имеем соблюсти все меры предосторожности и убедиться, что наши пассажиры будут в безопасности", - резюмировал руководитель госкомпании.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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