Рост розничных цен на бензин и дизель продолжается

Мережі АЗС ОККО, UPG і "Авантаж7" підвищили ціни на бензини і дизпаливо на 50 коп/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95" передає enkorr.

Ціни на бензин А-92 і ДТ в мережі ОККО підвищилися до 24,49 грн/л, на А-95 - до 25,49 грн/л, тим самим зрівнявшись з рівнем цін на АЗС WOG, де паливо на 50 коп./л подорожчало напередодні.Роздрібна мережа UPG після вчорашнього підвищення на 30 коп./л, підняла ціни на паливо ще на 50 коп./л.

На станціях "Авантаж7" бензин А-95 і ДТ подорожчали до 18,45 грн/л, А-92 - до 17,45 грн/л.

Продовжили підвищувати ціни і роздрібні оператори, що працюють під брендами Mango, Motto, Chipo, "Укр-Петроль" та ін

Як повідомляв enkorr, зростання роздрібних цін розпочалося 29 червня. Останній раз до цього великі роздрібні оператори підвищували ціни на бензин і ДТ більше року тому - у квітні 2019 р.

За даними "А-95", протягом червня ціни на бензини в дрібнооптовому сегменті зросли більш ніж на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 і 17,75 грн/л за А-95, ДП з початку місяця подорожчало на 6% або на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.За перший тиждень липня оптові ціни зросли ще на 5%.