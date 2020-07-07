Каждый пятый товар, приобретенный онлайн, отправляют из Киева — исследование

С середины марта по первую половину апреля украинские онлайн-покупатели получили 712 068 посылок с услугой OLX Доставка, каждый пятый товар, приобретенный онлайн, отправляют из Киева.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании OLX.

"Больше всего посылок ожидаемо выехало из Киева. На столицу выпало 20% (130,5 тыс.) общего количества дистанционных доставок.

На втором месте Харьков - 55,6 тыс., за ним Одесса - 36,1 тыс. При этом среди городов с наибольшим количеством заказов встречаются не только областные центры: так, Кременчуг с 6,3 тыс. покупок обогнал Ужгород и Кропивницкий, а Мариуполь с 7,2 тыс. - еще и Черновцы", - говорится в сообщении.

При этом, из крупных городов чаще отправляют товары, чем получают. Заметна эта тенденция в Киеве и Харькове: исходных посылок здесь в 1,5 раза больше.

"Если по количеству отправлений почти во всех категориях товаров лидером является Киев, то по высшему среднему чеку топ позиции занимают другие города. Так, бытовую химию и продукты питания на самый большой средний чек украинцы заказывали из Мариуполя - 1080 грн и 2000 соответственно. С Ужгорода - принадлежности для отдыха и спорта (1360 грн), игры и приставки (2980 грн), инструменты (1770 грн) и мотозапчасти (1370 грн).

Продавцы в Кропивницком больше всех в Украине получали за ноутбуки (4620 грн), товары для строительства и ремонта (1200 грн) и автозапчасти (1370 грн). Средства для красоты и здоровья на крупнейший средний чек доставляли из Львова - 760 грн, а садовый инвентарь и телевизоры - из Луцка, 1080 и 1760 грн соответственно", - добавили в OLX.

Отмечается, что на наибольшие расстояния "путешествовали" товары из Ужгорода (647 км), Мариуполя (539 км) и Львова (532 км), а быстрее всего доставлялись покупателям отправки из Черкасс (296 км), Кропивницкого (312 км) и Кременчуга (315 км).

Экономическая правда