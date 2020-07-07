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Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны, ожидает падения на 8,7%

Вторник, 7 июля 2020, 13:37
 

Экономике Евросоюза в этом году грозит глубокая рецессия из-за пандемии коронавируса, несмотря на быстрые и всеобъемлющие меры как на уровне ЕС, так и на национальном уровне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном сегодня прогнозе Еврокомиссии.

"Поскольку отмена мер по блокированию происходит более медленными темпами, чем предполагалось в нашем весеннем прогнозе, влияние на экономическую активность в 2020 году будет более значительным, чем ожидалось", - говорится в отчете.

Согласно экономическому прогнозу на лето 2020 года, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году.

Также предполагается, что экономика ЕС сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году.

Таким образом, прогнозируется, что сокращение в 2020 году будет значительно выше прогнозируемых 7,7% для зоны евро и 7,4% для ЕС в целом. Рост в 2021 году также будет несколько менее устойчивым, чем прогнозировалось весной.

"Экономические последствия локдауна будут тяжелее, чем можно было предположить. Мы продолжаем плыть в штормовых водах и сталкиваться с множеством рисков, включая угрозу новой волны пандемии", - заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Инфляция в зоне евро в настоящее время прогнозируется на уровне 0,3% в 2020 году и 1,1% в 2021 году. Для ЕС инфляция прогнозируется на уровне 0,6% в 2020 году и 1,3% в 2021 году.

Европейская правда

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