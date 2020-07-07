Поиск уязвимостей: В Prozorro рассказали о первых результатах работы "белых" хакеров

За первый месяц действия программы поиска уязвимостей Prozorro Bug Bounty система закупок Prozorro стала более устойчивой к кибератакам, 6 баг хантеров нашли 53 уязвимости, которые были устранены.

Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.

"Наибольшее количество уязвимостей нашли на уровнях P3 и P4, то есть умеренной и низкой критичности.

Поиск уязвимостей происходил на тестовых средах системы публичных закупок Prozorro и трех электронных площадок: Zakupki.Prom.UA, SmartTender, E-Tender", - говорится в сообщении.

"Ежегодно количество кибератак на государственные IT-системы растет. Мы не можем стоять в стороне от этой проблемы, и поэтому решили на постоянной основе привлекать баг хантеров. Мы благодарны за их время и усилия. Только за первый месяц их работы система Prozorro и электронные площадки стали еще более устойчивыми к кибератакам", - отметил генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

"Программа Prozorro Bug Bounty действует на постоянной основе, поэтому приглашаем баг хантеров протестировать систему публичных закупок на устойчивость к кибератакам, а электронные площадки, подключенные к системе Prozorro, участвовать в программе", - добавили в компании.

Напомним:

Платформа электронных закупок Prozorro запустила с 1 июня программу поиска уязвимостей - Bug Bounty и пригласила "белых" хакеров выявить недостатки в ее защите.

Экономическая правда