В Кабмине предлагают финансировать энергоэффективность предприятий за счет налога на выбросы СО2
Министерство энергетики предлагает аккумулировать налоги на выбросы СО2 в отдельный фонд, который будет частично компенсировать бизнеса закупку энергоэффективного оборудования.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Именно такой механизм целевого использования средств во многих странах мира (Финляндия, Дания, Великобритания, Швеция) стал стимулом для промышленных предприятий как к рациональному использованию энергии, так и к оптимизации технологических процессов на производстве", - сообщают в Минэнерго.
Сейчас поступления по налогу на выбросы СО2 (около 900 млн грн) не имеют целевого назначения и ежегодно идут в общий фонд госбюджета;
Законопроект предлагает предоставлять предприятиям компенсацию части кредитов на закупку энергоэффективного оборудования.
Отмечается, что законопроект разработан совместно с Госэнергоэффективности, Украинско-датским энергетическим центром и другими партнерами
Экономическая правда
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