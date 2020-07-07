Курс валют на 7 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
Вторник, 7 июля 2020, 11:05
7 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,96 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,93 - 26,96 гривни;
Евро - 30,40 - 30,43 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,81 - 27,09 гривни. Евро покупают по 30,01 гривни, продают по 30,58 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,93 - 26,98 гривни, евро - 30,15 - 30,29 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua