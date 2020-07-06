Официальный курс: гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро
Понедельник, 6 июля 2020, 19:02
Нацбанк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 7 июля на уровне 27,13.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,72 гривни (на 6 июля - 30,51 гривни).
Напомним:
6 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13.
6 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,95.
Экономическая правда
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