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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро

Понедельник, 6 июля 2020, 19:02
 

Нацбанк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 7 июля на уровне 27,13.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,72 гривни (на 6 июля - 30,51 гривни).

Напомним:

6 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13.

6 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,95.

Экономическая правда

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