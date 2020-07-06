"Приватовская" фирма финансирует две партии из орбиты Коломойского – Честно

Одна и та же фирма, которая имеет отношение к группе "Приват", в марте на одинаковую сумму средств профинансировала партии "За будущее" и УКРОП, связанные с олигархом Игорем Коломойским.

Источник: Честно

Детали: Журналисты рассказывают, что партия "За будущее" (до октября 2019 называлась "Украина будущего"; учредительный съезд обновленной политсилы состоялся в мае 2020-го), согласно финансовому отчету за I квартал этого года, официально не имеет ни одного работника, не обладает и не пользуется никаким имуществом. В то же время в марте 2020 партия получила единственный за весь квартал взнос - 100 тыс грн от ООО "Миллениум 2018"

Сообщается, что основной вид деятельности этой киевской фирмы - гостиничный бизнес, также она специализируется на торговле, аренде и тому подобное. По данным системы YouControl, ООО "Миллениум 2018" связано с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В расследовании говорится, что один из двух соучредителей ООО "Миллениум 2018" - Евгений Рувинский, руководитель, основатель и бенефициар ряда предприятий в Киеве и Днепре. В Верховной Раде 8-го созыва он работал на общественных началах помощником нардепа от "Блока Петра Порошенко", экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого сейчас судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебном подлоге. Как отмечает YouControl, несколько компаний, которыми руководит Рувинский, имеют отношение к группе "Приват".

Издание также отмечает, что второй соучредитель ООО "Миллениум 2018" - Наталья Суммовська, которая является директором ЗАО "Строительно-финансовая компания" Глобал Эстейтс "(также имеет отношение к группе" Приват "; по состоянию на 2016 год владельцами ЧАО были непосредственно Коломойский и Боголюбов, сейчас же оно оформлено на офшорные фирмы). Указанная компания владеет зданием в центре Киева - на улице Владимирской, 12. Это бизнес-центр "Миллениум", где, как утверждают журналисты "Bihus.Info", расположенный офис Коломойского (туда в марте этого года приезжал мажоритарщик от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого связывают с олигархом). Именно в этом бизнес-центре с июня 2020-му зарегистрирована партия "За будущее" (в офисе 302), а ее соседом является УКРОП (снимает офис 307).

Как выяснило движение Честно, ООО "Миллениум 2018" длительное время финансирует партию УКРОП. Первый взнос в размере 1 млн грн политсила получила от этой фирмы в декабре 2018-го. В течение следующего года ООО перечислило УКРОП три транша на общую сумму 2,35 млн грн. А в I квартале 2020 года компания сделала в пользу партии два взносы на сумму 200 тыс грн. Интересно, что в один день, 13 марта 2020 года, ООО "Миллениум 2018" осуществило сразу два платежа по 100 тыс грн каждый: один - УКРОП, другой - "За будущее".

Напомним: Депутатскую группу "За будущее" сформировали 23 мажоритарщика, избранные народными депутатами в Верховную Раду IX созыва.

20 мая в Украине создали партию "За будущее", которую возглавил народный депутат Игорь Палица, близкий к олигарху Игорю Коломойскому. По его словам, депутаты-мажоритарщики, которые входят в одноименную группу "За будущее" в Верховной Раде, представляют интересы более 4,5 млн избирателей.

Украинская правда