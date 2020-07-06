Гривня на закрытии межбанка укрепилась
Понедельник, 6 июля 2020, 17:14
6 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,95.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,92 - 26,95 гривни.
Евро - 30,50 - 30,53 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,88 - 27,17 гривни. Евро покупают по 30,05 гривни, продают по 30,60 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,92 - 27,03 гривни, евро - 30,11 - 30,30.
Напомним:
6 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13.
Экономическая правда
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