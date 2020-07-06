Буславец собрала ДТЭКовцов решить вопрос поставки угля на "Центрэнерго"

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець пригласила уполномоченных руководителей Фонда госимущества, "ДТЭК Энерго", "ДТЭК Добропольеуголь" на совещание для решения вопроса по обеспечению углем отечественного производства государственного "Центрэнерго".

Соответствующее приглашение опубликовали "Наші гроші".

Совещание запланировано на 15.00 в понедельник, 6 июля.

Причиной собрание совещания Буславець указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "ООО "Добропольеуголь". При этом, название последней фирмы в приглашении указана с искусственной ошибкой, ведь согласно ЕГР предприятие называется "ДТЭК Добропольеуголь".

Также в приглашении указано, что совещание собрано с целью выполнения распоряжения правительства от 17 июня "Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электрической энергии". Это распоряжение было инициировано Минэнерго.

Им было обязано тепловые станции для производства электрической энергии использовать исключительно уголь внутренней добычи.

Это было связано с тем, что ранее "Центрэнерго" применяло для производства более дешевый газ.

В частности, по данным СМИ, с начала года "Центрэнерго" начало закупать газ у ООО "Юнайтед энерджи", в январе-мае фирма поставила 22,5 млн куб м топлива на 103 млн грн. Фирма поставляла газ "Укрнафты" и входит в орбиту влияния Игоря Коломойского.

С 1 апреля компания ДТЭК вывела в простой (остановила все производственные процессы, кроме поддержания жизнедеятельности) шахты предприятия, назвав причиной - "системный кризис в энергетической отрасли Украины".

Это совпало с ухудшением конъюнктуры на рынке электроэнергии и прекращением ее экспорта ДТЭК в Венгрию. В середине июня с шахтерами ДТЭК встретилась Буславець.

В конце июня шахтеры Ахметова объявили забастовку в Киеве.

По данным нардепа Михаила Волынца, к забастовке присоединились государственные "Селидовуголь" и "Мирноградвугилля" из-за задолженности по зарплате.

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