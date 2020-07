Tesla выпустила шорты по 69 долларов: это ирония над скептиками, не верящими в успех компании

Компания Tesla на официальном сайте начала продаж спортивных шорт красного цвета, которые стоят 69 долларов 42 цента ($69,420): по-английски слово shorts означает владельцев коротких позиций на рынке, которые играют на понижение.

Об этом сообщает Reuters.

"Сейчас доступны короткие шорты ограниченным тиражом", - написал основатель Tesla Илон Маск в воскресенье.

Шорты Tesla изготовлены из атласа, на задней стороне - вышита надпись "S3XY" (отсылка к автомобилям компании Model S, Model 3, Model X и Model Y).

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv