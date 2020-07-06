Tesla выпустила шорты по 69 долларов: это ирония над скептиками, не верящими в успех компании

Компания Tesla на официальном сайте начала продаж спортивных шорт красного цвета, которые стоят 69 долларов 42 цента ($69,420): по-английски слово shorts означает владельцев коротких позиций на рынке, которые играют на понижение.

Об этом сообщает Reuters.

"Сейчас доступны короткие шорты ограниченным тиражом", - написал основатель Tesla Илон Маск в воскресенье.

Шорты Tesla изготовлены из атласа, на задней стороне - вышита надпись "S3XY" (отсылка к автомобилям компании Model S, Model 3, Model X и Model Y).

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Маск в начале июля обещал выпустить шорты, когда капитализация компании превысит 200 млрд долларов.

"Судя по всему, это ирония над инвесторами, которые скептически относились к перспективам Tesla.

"По-английски слово shorts означает владельцев коротких позиций на рынке, которые играют на понижение: они берут в долг у брокеров акции и продают их в надежде купить по более низкой цене и, таким образом, получить прибыль на падении стоимости компании", - пишет Meduza.

Шорты стоят 69 долларов 42 цента (при этом, на сайте цена в долларах указана с точностью до трех знаков после запятой - $ 69,420).

Это может быть отсылкой к шутке Маска о том, что он родился через 69 дней после 20 апреля (4/20, это число также является символом употребления марихуаны).

В то же время в 2018 году Маск написал твит о том, что планирует выкупить акции Tesla по цене 420 долларов за штуку, что привело к их резкому подорожанию (на тот момент они стоили около 350 долларов).

Позже основатель Tesla назвал свои твиты шуткой - он был вынужден заплатить штраф по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США о намеренном введении участников рынка в заблуждение и уйти с должности председателя совета директоров компании.

Сейчас акции Tesla стоят 1208 долларов. За год компания подорожала на рынке почти в шесть раз.

Экономическая правда