Дания разрешила возобновить строительство "Северного потока-2" новым судам

Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение использовать суда для трубоукладки с якорями для завершения последнего отрезка трубопровода в водах Дании.

Об этом сообщило в понедельник Датское энергетическое агентство, пишет "Европейская правда".

"Датское энергетическое агентство решило, что Nord Stream 2 AG может использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода "Северный поток - 2", - говорится в сообщении агентства в понедельник.

Новое решение означает, что Nord Stream 2 AG может использовать суда-трубоукладчики с якорным позиционированием или независимо, или в сочетании с оборудованными системой динамического позиционирования судами.

"Решение принято в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом безопасности, ресурсов и окружающей среды", - говорится в сообщении.

В этом решении Датское энергетическое агентство подчеркнуло, среди прочего, что часть трубопровода, которая должна быть построена в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траления дна, стоянка на якоре и вмешательства в морское дно из-за риска, связанного со сброшенным в этом районе химическим оружием.

В то же время глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фалби-Хансен сообщил российскому агентству ТАСС, что компания Nord Stream 2 AG не сможет сразу приступить к прокладке труб на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" на юго-восток от острова Борнхольм. Разрешение агентства может быть обжаловано в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики до 3 августа.

"Nord Stream 2 AG надо будет подождать четыре недели. Наше сегодняшнее решение может быть обжаловано в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики до 3 августа, и работы в течение этого периода начинать нельзя", - отметил он.

Прокладка газопровода "Северный поток-2" была остановлена ​​в декабре, когда компания по прокладке труб Allseas прекратила свою деятельность из-за санкций США, нацеленных на компании, предоставляющие судна для прокладки труб Nord Stream 2. Санкции США нацелены именно на более передовые суда, что используют технологию самопозиционирования и не требуют использования якорей.

Пресс-секретарь Nord Stream 2 сообщил Reuters, что консорциум приветствует решение Дании, но пока не объявляет, какое именно судно будет использовать для достройки и когда ожидает завершения проекта.

Строительство 1230-километрового трубопровода почти закончено, но необходимо завершить еще примерно 120-километровый участок в водах Дании.

Европейская правда