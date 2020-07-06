На фоне карантина "Новая почта" на треть увеличила доставку посылок

Компания "Новая почта" за первые 6 месяцев 2020 года доставила более 128 млн посылок и грузов - это на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Рост объемов связан с тем, что клиенты стали делать более дешевые покупки, но чаще. Такую тенденцию мы заметили в начале карантина и наблюдали до мая, когда произошло ослабление карантина. Средний вес посылок, которые отправляли наши клиенты, составила 3,5 кг, грузов - 80 кг.

Особенностью второго квартала стал рост объемов курьерской доставки на 35%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что популярностью начала пользоваться новая услуга, которую запустили в апреле - доставка лекарств. За 3 месяца "Новая почта" сделала более 82 тыс таких отправлений, из которых 50% были доставлены в села и районные центры.

"В первом полугодии выросла и международная доставка. Новая почта Глобал, которая входит в группу Новая почта, за этот период доставила больше 2,4 млн посылок и грузов, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост обусловил развитие сотрудничества с китайской Cainiao, американской iHerb, а также рост количества отправлений из магазинов Китая, Великобритании, США и Польши через сервис NP Shopping", - добавили в компании.

Экономическая правда