Выплаты членам набсовета "Приватбанка" за 1 квартал выросли на 23%

Выплаты членам наблюдательного совета государственного ПриватБанка за январь-март 2020 года выросли на 23,3% по сравнению с первым кварталом 2019 года – до 37 млн грн (30 млн грн).

Об свидетельствует годовая финансовая отчетность на сайте банка, передает Интерфакс-Украина.

Согласно ей, выплаты включили заработную плату, отчисления в пенсионный фонд и другие краткосрочные выплаты.

Как сообщалось, в состав набсовета ПриватБанка входят девять членов: Шэрон Искья – глава, Артем Шевалев, Сергей Алексеенко, Эран Кляйн, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик и Юлия Мецгер.

Согласно данным на сайте банка, в состав правления входят восемь человек, в частности Петр Крумханзл – председатель правления, Галина Пахачук, Анна Самарина, Олег Сергеев, Лариса Чернышова, Игорь Лебединец, Андрей Гриценюк и Качмарек Марюс.

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