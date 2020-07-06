"Укрзализныця" в 2020 году вдвое увеличила объемы контейнерных перевозок
За 5 месяцев 2020 года "Укрзализныця" перевезла в 2 раза больше грузов, чем за январь-май 2019-му.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
"Только что мы встретили второй контейнерный поезд за месяц из Китая. Это 43 сорокафутовые контейнеры, которые преодолели более 9 тыс.км и 4 страны за 15 суток", - пишет министр.
"Мы заинтересованы в увеличении транзита грузов по железной дороге из Китая в страны Западной Европы, включении Украины в маршруты Шелкового пути и в прямом международном сообщении КНР-Украина.
..Для этого уже сейчас активно работаем над внедрением международной электронной товарно-транспортной накладной и будем развивать мультимодальные перевозки", - резюмирует Криклий.
Экономическая правда
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