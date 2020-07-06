Курс валют на 6 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
Понедельник, 6 июля 2020, 11:10
6 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13.
Об этом Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,16 - 27,19 гривни;
Евро - 30,66 - 30,70 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,91 - 27,21 гривни. Евро покупают по 30,06 гривни, продают по 30,60 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,96 - 27,09 гривни, евро - 30,16 - 30,38 гривни
Экономическая правда
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