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Курс валют на 6 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 6 июля 2020, 11:10
 

6 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13.

Об этом Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,16 - 27,19 гривни;

Евро - 30,66 - 30,70 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,91 - 27,21 гривни. Евро покупают по 30,06 гривни, продают по 30,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,96 - 27,09 гривни, евро - 30,16 - 30,38 гривни

Экономическая правда

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межбанк

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