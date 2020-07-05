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Volvo будет поддерживать постгарантийное обслуживание автомобилей компании

Воскресенье, 5 июля 2020, 17:27
 

Шведский бренд Volvo объявил о том,что будет поддерживать постгарантийное обслуживание автомобилей компании. 

Об этом сообщает Autonews.

Также отмечается, что компания будет помогать тем, кто хочет обменять свое авто на новое.

Такое решение принято по причине увеличения количества подержанных автомобилей. По их данным в Украину импортировано почти 450 тысяч машин с пробегом, а более половины имеют возраст более 11 лет. Причем среди этого количества 4 076 — представители шведского бренда в возрасте более двух лет, привезенные из Европы.

В связи с этой ситуацией сервис будет принимать на обслуживание машины первой регистрации, но уже давно переживших гарантийное обслуживание.

  • Авто возрастом 3-4 лет получают 10% выгоды на запчасти и обслуживание;
  • Авто возрастом 5-7 лет получают 20% выгоды на запчасти и обслуживание;
  • Авто возрастом 8+ лет получают 30% выгоды на запчасти и обслуживание;

Volvo также будут предлагать перепродажу и приобретение авто на внутреннем вторичном рынке, приобретение за рубежом и таможенное оформление в Украине.

Представительство бренда также обещает гарантию на запчасти, которые были установлены на сервисе. 

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