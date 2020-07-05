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Ryanair обработает 90% заявок на возврат билетов до конца июля

Воскресенье, 5 июля 2020, 16:30
 

Авиакомпания Ryanair заявила о намерении обработать 90% заявок на возврат билетов по отмененным из-за пандемии рейсов до конца июля.

Об этом сообщает avianews.

По данным Ryanair, к концу июня его сотрудники обработали все возвраты за март и 50% за апрель.

К 15 июля лоу-кост рассчитывает закрыть все заявки за апрель, а к концу месяца обработать заявки за май и большинство обращений за июнь.

Под обработкой заявки в авиакомпании понимают возврат денежных средств, выпуск ваучеров на покупку новых билетов или перенос вылета на другую дату.

В Ryanair также заявили о сложностях с обработкой возвратов билетов, оформленных через агентства из-за того, что они используют ненастоящие адреса электронной почты и виртуальные карты. В результате авиакомпания не может связаться напрямую с клиентами.

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