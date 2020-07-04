На ОПЗ увеличилось количество рабочих мест на 44% — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Одесском припортовом заводе увеличилось количество рабочих мест на 44%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

По словам Зеленского, Одесский припортовый завод находится в прекрасном состоянии, и его коллектив не должен уменьшать обороты, потому что есть потенциал для увеличения количества рабочих мест и возвращения востребованных специалистов.

"Некоторые цифры мне новый директор завода сказал. Хотелось бы очень верить, что вы на этом не будете останавливаться. Увеличение на 44%, вы мне сказали, увеличилось количество рабочих мест.

Но я знаю, что потенциал выше. Потому что когда работало 4,5 тыс. Человек, а сейчас, вы мне сказали, 3 тыс человек ", - сказал он на встрече с представителями бизнеса Одесской области в субботу на территории Одесского припортового завода.