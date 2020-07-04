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От сегодняшнего дня банки не будут штрафовать за просроченный платеж

Суббота, 4 июля 2020, 16:08
 

Сегодня вступил в силу закон запрещающий  взимать со своих клиентов неустойку за просрочку платежей во время карантина.

Вчера соответствующий законопроект опубликовала газета "Голос Украины".

Известно, что теперь заемщики не будут платить штрафы и пеню по кредитам в период карантина и еще в течение 30 дней после его окончания.

Соответствующие данные уже внесли в Хозяйственный кодекс.

Напоминаем:

В первом чтении законопроект №3257 Верховная Рада приняла во время заседания 13 мая. Тогда проект закона поддержали 278 народных депутатов.

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Экономическая правда
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