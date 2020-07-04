От сегодняшнего дня банки не будут штрафовать за просроченный платеж
Суббота, 4 июля 2020, 16:08
Сегодня вступил в силу закон запрещающий взимать со своих клиентов неустойку за просрочку платежей во время карантина.
Вчера соответствующий законопроект опубликовала газета "Голос Украины".
Известно, что теперь заемщики не будут платить штрафы и пеню по кредитам в период карантина и еще в течение 30 дней после его окончания.
Соответствующие данные уже внесли в Хозяйственный кодекс.
Напоминаем:
В первом чтении законопроект №3257 Верховная Рада приняла во время заседания 13 мая. Тогда проект закона поддержали 278 народных депутатов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua