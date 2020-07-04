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Air France уволит до конца 2022 года 17,5% от всего штата сотрудников

Суббота, 4 июля 2020, 15:43
 

Авиакомпания Air France объявила о планах сократить до конца 2022 года 7 580 рабочих мест, что составляет 17,5% от всего штата.

Об этом сообщает CNN Business со ссылкой на сообщение компании.

Согласно сообщению, в это число входят 1 020 рабочих мест в региональном французском авиаперевозчике HOP! - дочерней компании Air France. Там доля сокращений составит почти половину штата, отмечает CNN.

Авиакомпания оценила свои ежедневные потери в разгар пандемии коронавируса в 15 млн евро. Air France не ожидает предыдущего  объема авиаперевозок до 2024 года.

"Восстановление, по-видимому, будет медленным из-за неопределенности в ситуации со здравоохранением, отменой ограничений на поездки и изменением коммерческого спроса", - говорится в заявлении Air France.

Напоминаем:

В начале мая Европейская комиссия утвердила оказание Францией государственной поддержки авиакомпании Air France на сумму 7 млрд евро в связи с эпидемией COVID-19.

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