Харьков - Берлин-Шенефельд: в Wizz Air появился новый маршрут
Суббота, 4 июля 2020, 13:17
Авиакомпания Wizz Air запустила новый маршрут в Германию сообщением Харьков - Берлин-Шенефельд.
Об этом говорится в пресс-релизе компании
Авиакомпания будет осуществлять рейсы по понедельникам и пятницам по ценам от 429 грн.
В компании также отметили, что начиная с 4 июля - из международного аэропорта "Харьков" авиакомпания также будет выполнять рейсы в Таллинн.
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