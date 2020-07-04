Все разделы
Укр / Рус

Харьков - Берлин-Шенефельд: в Wizz Air появился новый маршрут

Суббота, 4 июля 2020, 13:17
 

Авиакомпания Wizz Air запустила новый маршрут в Германию сообщением Харьков - Берлин-Шенефельд.

Об этом говорится в пресс-релизе компании

Авиакомпания будет осуществлять рейсы по понедельникам и пятницам по ценам от 429 грн.

В компании также отметили, что начиная с 4 июля - из международного аэропорта "Харьков" авиакомпания также будет выполнять рейсы в Таллинн.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Авиакомпании Wizz Air

powered by lun.ua
Материалы по теме
Польская LOT возобновила полеты в три украинских города 26 июня 2020, 11:20
SkyUp планирует возобновить международные рейсы с июля 22 июня 2020, 10:20
Ryanair и Swiss возобновили регулярные полеты в Киев 21 июня 2020, 14:47
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!