Все разделы
Укр / Рус

Рекордный квартал: доходы Apple выросли на 11%

Пятница, 31 июля 2020, 19:47
 

Компания Apple 31 июля объявила свои финансовые показатели по итогам 2 квартала 2020 года - доход компании по итогам квартала составляет 59,7 млрд долларов, это на 11% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Apple.

"Рекордный квартал Apple был обусловлен двузначным ростом товаров и услуг и ростом в каждом из наших географических сегментов", - заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Отмечается, что прибыль на акцию выросла на 18% - до 2,58 доллара.

При этом, операционная прибыль Apple выросла до 13 млрд долларов, а чистая прибыль - до 11,2 млрд долларов за отчетный период.

Выручка от продажи iPhone достигла 26,42 млрддолларов, выручка от сервисов - 13,16 млрд долларов.

После объявления финансовой отчетности совет директоров Apple утвердил дробления акций, находящихся в обращении, в соотношении четыре к одному, чтобы сделать ценные бумаги компании более доступными для инвесторов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Apple

powered by lun.ua
Материалы по теме
Apple официально перенесла старт продаж новых iPhone 31 июля 2020, 10:55
Конгресс США против Amazon, Google, Facebook и Apple. Как IT-гиганты оправдывались за "зачистку конкурентов" 31 июля 2020, 09:00
Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для Apple на 13 миллиардов евро 15 июля 2020, 14:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!