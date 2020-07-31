Рекордный квартал: доходы Apple выросли на 11%
Компания Apple 31 июля объявила свои финансовые показатели по итогам 2 квартала 2020 года - доход компании по итогам квартала составляет 59,7 млрд долларов, это на 11% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Apple.
"Рекордный квартал Apple был обусловлен двузначным ростом товаров и услуг и ростом в каждом из наших географических сегментов", - заявил генеральный директор Apple Тим Кук.
Отмечается, что прибыль на акцию выросла на 18% - до 2,58 доллара.
При этом, операционная прибыль Apple выросла до 13 млрд долларов, а чистая прибыль - до 11,2 млрд долларов за отчетный период.
Выручка от продажи iPhone достигла 26,42 млрддолларов, выручка от сервисов - 13,16 млрд долларов.
После объявления финансовой отчетности совет директоров Apple утвердил дробления акций, находящихся в обращении, в соотношении четыре к одному, чтобы сделать ценные бумаги компании более доступными для инвесторов.
Экономическая правда
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