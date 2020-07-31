Рекордный квартал: доходы Apple выросли на 11%

Компания Apple 31 июля объявила свои финансовые показатели по итогам 2 квартала 2020 года - доход компании по итогам квартала составляет 59,7 млрд долларов, это на 11% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Apple.

"Рекордный квартал Apple был обусловлен двузначным ростом товаров и услуг и ростом в каждом из наших географических сегментов", - заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Отмечается, что прибыль на акцию выросла на 18% - до 2,58 доллара.

При этом, операционная прибыль Apple выросла до 13 млрд долларов, а чистая прибыль - до 11,2 млрд долларов за отчетный период.

Выручка от продажи iPhone достигла 26,42 млрддолларов, выручка от сервисов - 13,16 млрд долларов.

После объявления финансовой отчетности совет директоров Apple утвердил дробления акций, находящихся в обращении, в соотношении четыре к одному, чтобы сделать ценные бумаги компании более доступными для инвесторов.

Экономическая правда