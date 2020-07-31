"Укргаздобыча" получит 51,85 миллиона евро кредита ЕБРР под госгарантии

Акционерное общество "Укргаздобыча" получит от Европейского банка реконструкции и развития кредит под государственную гарантию на сумму 51,85 миллиона евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что 31 июля 2020 года состоялась церемония подписания соответствующих договоров в рамках проекта "Закупка станков КРС и повышения энергоэффективности АО "Укргаздобыча":

В частности, подписали договор гарантии между Украиной и ЕБРР, кредитное соглашение между "Укргаздобычей" и ЕБРР и проектное соглашение между "Нафтогазом" и ЕБРР.

"Первый транш кредита объемом 36,4 миллиона евро привлекается на 9 лет и второй транш в размере 15,45 миллиона евро - на 15 лет - с 3-летним льготным периодом.

Процентная ставка - плавающая (6 месячный EURIBOR + 1% годовых), комиссия за обязательство - 0,5% годовых, единоразовая комиссия за открытие кредита - 1%", - рассказали подробности в Минфине.

Отмечается, что средства будут использованы в рамках реализации проекта "Закупка станков КРС и повышения энергоэффективности АО "Укргаздобыча" на покупку станков капитального ремонта скважин, а также на мероприятия по повышению энергоэффективности электростанции Локачи (Волынская область).

"Мы благодарны нашим партнерам из ЕБРР за последовательную поддержку Украины на пути к модернизации инфраструктуры и повышения эффективности работы наших производств.

Проект, который мы сегодня запускаем, предоставляет, одновременно, средства, которые позволят интенсифицировать добычу природного газа и содействие повышению энергетической независимости Украины", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Экономическая правда